Klub Komediowy "naprawił" spot TVP Kobieta. "Podsyp stereotypem i maczaj w głupocie"

Reklama nowego kanału telewizji publicznej wywołała skrajne emocje. Twórcom obrywa się za powielanie stereotypów. Kobietę przedstawia się jako bezwolną istotę, której tylko gotowanie i wychowywanie dzieci w głowie. Warszawski Klub Komediowy postanowił obśmiać spot.

"Wołajcie siostrę, ciocię i mamę, to dla nich bajka! Oto Tomasz Kammel. Dla widzów dorosłych, nie dla bąbelków: to wstęp do pornosa, czy reklama żelków?" – zaczynają komicy. "Halo dziewczyny, no gdzie jesteście? Dziś nie dołączę do was na proteście" – słyszymy dalej, widząc jedną z twarzy TVP Kobieta przy telefonie. Potem widzimy Idę Nowakowską, a z offu pada zdanie: "Chodźcie, pokażę wam, niech nikt się nie zgubi, za co pan dyrektor tak kobiety lubi".

TVP Kobieta – wyśmiany spot

Następny kadr – gotująca Agnieszka Mielczarek, której Klub Komediowy przypisał słowa:

"Brokuły dla męża, by go sobie zaskarbić, prosto z kucheneczki, jak dla lalki Barbie". Autorzy prześmiewczego nagrania nie mają litości, nazywając dalej TVP "psychiatrykiem", w którym śmiechom nie ma końca. "To pewnie z tego nadmiaru wolności" – zakładają komicy.

"Kobiety mają prawa, to potwierdzi każdy. Mają prawo do dzieci, no i prawo jazdy. Mogą robić karierę, lecz tu trzeba przyznać, ze już nadzorować je musi mężczyzna" – dodają. A na koniec zarzucają autorom spotu i gwiazdom nowego kanału, że ogłupiają ludzi: "Więc weź ochłap formatu, by zarobić krocie, podsyp stereotypem i maczaj w głupocie".

Taka wersja reklamy zapewne nie przypadnie do gustu Jackowi Kurskiemu. Dotąd na krytykę odpowiedziała tylko Agnieszka Mielczarek. Prezenterka TVP Kobieta skomentowała wpis Pauliny Młynarskiej, kpiącej ze stacji. "Nie jestem w stanie przeczytać w całości pani postu nasiąkniętego taką ilością nienawiści... w stosunku do innych kobiet" – napisała i zwróciła uwagę, że "świat jest zły tylko w niektórych postach na FB... to nic groźnego, to mowa nienawiści, która tak naprawdę wraca do wypowiadającego ją".

