Turek zepchnął ciężarną żonę z klifu. Chciał dostać pieniądze z ubezpieczenia

Tragedia w Turcji

Zapytany o powody, dla których takie wybrał, Turek odpowiedział, że "zawsze interesował się takimi sportami. "Dlatego wziąłem to ubezpieczenie, zanim się ożeniłem" – tłumaczył. Przekonywał też, że nie interesowała go, ile może dostać, jeśli dojdzie do wypadku. "Po prostu dałem żonie papiery do podpisania" – mówił. Hasan nie uważa się za winnego jej śmierci. "Po zrobieniu zdjęcia żona schowała telefon do torebki. Potem poprosiła, żebym jej go dał. Wstałem i usłyszałem jej krzyk za moimi plecami. Kiedy się odwróciłem, już jej nie było. Nie popchnąłem mojej żony" – zaznaczył.