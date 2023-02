Klub prawdziwych siłaczek. "Marzy mi się klub kobiet, które mają w sobie siłę, żeby powiedzieć: stop"

Kiedy ostatni raz po prostu siedziałaś na kanapie dłużej niż pół godzinki? Kiedy "zmarnowałaś" kilka godzin na głupi serial (taki przy prasowaniu się nie liczy)? Kiedy wyszłaś sama gdzie indziej niż do drogerii? Kiedy czytałaś do późna książkę, a nie myłaś szafkę pod zlewem? Kiedy ostatnio kładłaś się spać i nie byłaś śmiertelnie zmęczona? Kiedy ostatnio się śmiałaś? I inne pytania. Co by się stało, gdyby ta plama tam została? Co by się wydarzyło, gdyby dziś na obiad była pizza - ale nie jako atrakcja, tylko jako hasło, że dziś nikomu nie chce się gotować i to też jest ok? Czy naprawdę byłoby tak źle - gdyby nie łapać za odkurzać zaraz po tym, gdy wyjdą goście? Czy naprawdę tak bardzo Ccę obchodzi, co ludzie powiedzą? To oni są ważniejsi od ciebie? To co? Jesteś gotowa wstąpić do prawdziwego klubu twardzielek? I odpocząć?