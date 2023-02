Ile prawdy jest w tym, że ultra jest kobietą? "Odporność na ból dała nam natura - w pakiecie z możliwością rodzenia"

My kobiety znacznie rzadziej poddajemy się emocjom rywalizacji na samej trasie - biegniemy równo, podczas gdy testosteron nakręca pościgi wśród mężczyzn, szczególnie kiedy wyprzedza kobieta. Spokojne równe tempo pozwala na zachowanie sił do końca biegu - kiedy pod koniec wyprzedzam potencjalnie silniejszego od siebie biegacza, nadaje mu przydomek "optymisty". Biegacza, który już od początku wie, że przesadza, ale myśli sobie jakoś to będzie... w ultra to się nie sprawdza.