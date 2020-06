WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

elektrokoagulacja + 2 koagulacjatermoliza Joanna Wróbel 6 godzin temu Koagulacja – co to takiego? Jakie daje efekty koagulacja? Koagulacja, a właściwie elektrokoagulacja, to zabieg pozwalający na usuwanie rozszerzonych naczynek oraz innych, nieestetycznych zmian skórnych. W niektórych przypadkach istnieją nawet medyczne wskazania do przeprowadzenia zabiegu tego typu. Na czym polega elektrokoagulacja? Jak przebiega zabieg i dla kogo jest on wskazany? Kto nie powinien poddawać się zabiegowi elektrokoagulacji? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Zabieg koagulacji skutecznie zamyka rozszerzone naczynia krwionośne. (Getty Images) Koagulacja – na czym polega? * Koagulację nazywa się inaczej elektrokoagulacją, termolizą albo diatermią chirurgiczną.*Podczas zabiegu do skóry przykładane są specjalne elektrody, przez które przepływa prąd o wysokiej częstotliwości. Wówczas na skórę oddziałuje wysoka temperatura i dochodzi do tak zwanej denaturacji białek zawartych w tkankach. Oznacza to, że białka są niszczone przez działanie wysokiej temperatury. Elektrokoagulacja jest zabiegiem bezinwazyjnym, nie dochodzi w jego przebiegu do przerwania bariery skóry. Koagulacja – jakie są wskazania do zabiegu? * Elektrokoagulacja* jest zabiegiem, który pozwala na zredukowanie i usunięcie różnorodnych zmian skórnych. Jest wykorzystywana do zamykania rozszerzonych naczyń krwionośnych, a także usuwania takich zmian jak: Brodawki,

Włókniaki,

Prosaki,

Żółtaki,

Nadżerki. Zabieg może być wykonywany zarówno z powodu wskazań medycznych, jak i ze względów estetycznych. Często zabieg tego typu jest polecany osobom, u których inne metody okazały się nieskuteczne. Koagulacja – jakie są przeciwwskazania? Mimo tego, iż zabieg elektrokoagulacji jest stosunkowo bezpieczny nie u wszystkich osób można go wykonać. Do przeciwwskazań należą: Choroba nowotworowa (w trakcie lub przebyta),

Wszczepiony rozrusznik serca,

Ciąża i okres karmienia piersią,

Użytkowanie pompy insulinowej,

Tendencja do powstawania bliznowców,

Zaburzenia krzepnięcia krwi. Koagulacja – jak przebiega zabieg? Przez miesiąc przed planowaną elektrokoagulacją nie powinno się wykonywać zabiegów, takich jak peeling chemiczny czy mikrodermabrazja. Przed zabiegiem dokładnie oczyszcza się skórę, usuwając z niej makijaż i inne zanieczyszczenia. Po przygotowaniu skóry do zmienionych obszarów przykładana jest końcówka, która może mieć formę kulki, nożyka albo pętelki. Zabieg trwa zaledwie kilka minut, czasami nieco dłużej, jeśli zmiana skórna jest duża albo zabiegowi poddawanych jest kilka zmian. Po zabiegu skóra może być zaczerwieniona albo delikatnie obrzęknięta, jednak podrażnienie zwykle znika po niedługim czasie. Przez okres około dwóch tygodni w miejscu wypalania zmian skórnych mogą występować strupki. Zwykle po zabiegu zalecane jest stosowanie środków przeciwbakteryjnych i przeciwbólowych. Dodatkowo, przez kilka tygodni po zabiegu nie należy stosować preparatów zawierających kwasy, retinol albo witaminę C. Należy stosować krem z filtrami UV. Koagulacja – czy zabieg boli? Niestety, zabieg elektrokoagulacji nie należy do bezbolesnych. Przez to, że w trakcie zabiegu do skóry zbliża się końcówki, których temperatura jest bardzo wysoka, koagulacja może powodować pewien dyskomfort. Z tego względu przed zabiegiem na skórę nakłada się preparaty łagodzące nieprzyjemne odczucia. W przypadku głębokich zmian i zabiegów przeprowadzanych w gabinecie medycznym podawane jest znieczulenie miejscowe. Zabieg mimo tego jest bezpieczny i nieinwazyjny. Ryzyko wystąpienia powikłań i komplikacji związanych z nieprawidłowym gojeniem się skóry jest stosunkowo niewielkie. Koagulacja – kiedy najlepiej wykonać zabieg? * Zabieg elektrokoagulacji*najlepiej jest przeprowadzać wczesną wiosną oraz jesienią. Te pory roku są idealne na tego typu zabiegi, ale również inne kuracje kosmetyczne, ponieważ panują wówczas umiarkowane temperatury i nie ma mocnego słońca, które może powodować pojawianie się przebarwień. Koagulacja – gdzie można ją wykonać? * Koagulację* przeprowadza się w gabinetach kosmetycznych, ale również w klinikach medycyny estetycznej i placówkach medycznych. To, gdzie planujemy wykonać zabieg, powinno być uzależnione od tego, w jakim celu będziemy go wykonywać. Jeśli zabieg będzie wykonywany ze względów estetycznych, można udać się na niego do gabinetu kosmetycznego, jeśli jednak cel będzie miał uzasadnienie medyczne, zabieg należy wykonać w placówce medycznej. Przed poddaniem się zabiegowi warto skonsultować się z dermatologiem, szczególnie, jeżeli zmiany powiększają się, zmieniają barwę, swędzą albo wycieka z nich wydzielina.