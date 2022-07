Kobieca energia w biznesie. Jak kobiety rozwijają sektor energetyczny w Polsce?

– Myślę, że jeżeli w kadrze zarządzającej zasiadają kobiety, to jest to bardzo pozytywnie odbierane i zachęcające – szczególnie dla młodych kobiet, które mają wysokie aspiracje. To pokazuje, że one też mają szansę na takie stanowisko – zauważa Klaudia. – Firmy powinny też wypierać ze społeczeństwa mylne stereotypy. Wspierać oraz udowadniać, że przede wszystkim liczą się umiejętności i doświadczenie, a nie płeć. Nie wszystkie mamy w sobie wrodzoną pewność siebie oraz odwagę w dążeniu do celu. Niektóre z nas, szczególnie na początku swojej kariery zawodowej, potrzebują wsparcia i takie wsparcie powinna zapewnić firma poprzez mentoringi, projekty wspierające nasz rozwój i karierę oraz wszelkie inicjatywy będące motorem do działania. Możliwość pracy w elastycznych godzinach czy też pracy zdalnej są również przydatne do łączenia różnych ról życiowych – dodaje Klaudia.