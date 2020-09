Kobiecość i wygoda. Dlaczego warto wybrać biustonosz typu "semisoft"?

Każdy biust jest wyjątkowy, a odpowiednio dobrana bielizna może dodatkowo uwydatnić jego piękny kształt. W sklepach znajdziemy różnorodny wybór biustonoszy, które zadowolą zarówno posiadaczki małych, jaki i bardzo obfitych piersi. Idealny stanik to jednak nie tylko efektowna oprawa dla naszego biustu, ale także odpowiednia stabilizacja, dzięki której czujemy się w pełni komfortowo.

Choć wybór biustonosza w dużej mierze zależy przede wszystkim od naszego gustu i upodobań, warto także zwrócić uwagę na konstrukcję wymarzonego fasonu. Szerokość ramiączek, krój i rodzaj usztywnienia – wszystko to znacząco wpływa na swobodę ruchów i komfort noszenia, a w konsekwencji także na zdrowie naszych pleców.

Mówi się, że biustonosz półusztywniany to kompromis między komfortem i swobodą, jaką dają miękkie staniki, a potrzebą odpowiedniej stabilizacji biustu. Krój typu "semisoft" można rozpoznać po tym, że górna część miseczki jest zupełnie miękka, a dolną usztywniono wkładkami z gąbki lub pianki. Modele półmiękkie wykonane są z delikatnych, przyjemnych dla skóry materiałów i wykończone półprzezroczystą, delikatną koronką. Piękny, kobiecy fason biustonosza działa na wyobraźnię i sprawia, że trudno odmówić sobie przyjemności noszenia – tym bardziej, że półusztywniane miseczki prezentują się świetnie zarówno pod jedwabną bluzką i ciekną, satynową sukienką, jak i pod wełnianym swetrem. W takiej bieliźnie każda kobieta będzie czuła się kobieca i zmysłowa.

Za co kobiety kochają półusztywniane miseczki?

Stanik typu "semisoft" to prawdziwy przyjaciel kobiety. Dlaczego? Półmiękki fason doskonale przylega do ciała, nie opinając wrażliwej skóry biustu. Wiele pań przyznaje, że model "semisoft" jest znacznie bardziej wygodny i komfortowy, niż w pełni usztywniane biustonosze. Pianka lub gąbka ukryta w dolnej części miseczki nie tylko stabilizuje, ale także świetnie zbiera i podnosi piersi, modelując i uwydatniając ich kształt. "Semisoft" to dobra alternatywa dla staników typu "push-up". Jeżeli zależy nam na lekkim podniesieniu i optycznym powiększeniu biustu, ten typ bielizny sprawdza się doskonale.