Kobiety o tych imionach czeka bogactwo. Sukces murowany

Moc imion jest dla wielu osób ważną kwestią. Niektórzy wierzą, że w imionach zapisana jest nasza przyszłość dotycząca związków czy finansów, a niektóre imiona gwarantują sukces finansowy znacznie bardziej niż inne. Oczywiście warto podchodzić do tej listy, jako do ciekawostki i inspiracji – choćbyśmy nawet bardzo chcieli, najistotniejsze przy dochodzeniu do majątku są zupełnie inne czynniki niż imię.