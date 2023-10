Kobiety o udziale w wyborach. Na kogo planują głosować?

- Nie wiem, zobaczę jak będę się czuła - przyznała jedna z kobiet pytanych przez reportera Wirtualnej Polski o to, czy planuje wziąć udział w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Polki zostały też zapytane, na kogo zagłosują i dlaczego. Odpowiedzi i motywacje były różne, a wśród podnoszonych argumentów pojawiały się m.in. kwestie związane z podatkami czy wolnością światopoglądową. - Jestem emerytką, mnie dołożyli trochę i dlatego głosuję na PiS - powiedziała jedna z kobiet. - Co mam, to mam, ja na to zapracowałam. I mnie nikt tego już nie zabierze, a nie idę na żadne obiecanki - mówiła z kolei inna.