Artykuł Sponsorowany Wczoraj, 10-06-2021 16:47 Informacja prasowa Kobiety-pistolety czyli twarde zawodniczki, które rządzą pograniczem. Poznaj kobiety, które zdominowały świat „Magnezji" Film w kinach już 11 czerwca „Magnezja" w reżyserii Maćka Bochniaka to szalona podróż przez dzikie pogranicze polsko-sowieckie przełomu lat 20. i 30. XX wieku. Tutaj rządzi ten, kto ma pieniądze i naładowaną broń. Od lat to rodzina Lewenfiszów rozdaje karty w okolicy, a trzy siostry stojące na czele rodu trzymają rękę na wszystkich szemranych interesach okolicy. Królowe granicy nie mają zamiaru oddać władzy nikomu, zwłaszcza zagrażającym im sowieckim gangsterom. Anna Wołoch „Moja bohaterka jest mściwa, władcza, odważna, bezwzględna, ale też dzika, namiętna i pamiętliwa. Przede wszystkim ma jednak ogromną żądzę władzy. Bardzo przyjemnie grało mi się tę postać” – mówi Maja Ostaszewska, która w „Magnezji” wciela się w rolę stojącej na czele rodziny Róży Lewenfisz. Na ekranie partneruje jej Borys Szyc, kreujący jedną z najbardziej oryginalnych ról w swojej bogatej karierze. Kreacją Zbroi Lewenfisz połączył siłę i przemoc bohaterki z jej swoistą kobiecą wrażliwością. Zaangażowana w rodzinne interesy Zbroja jest postrachem okolicy, jej jedyną słabością jest miłość do mężyczny. Pozycji Róży i Zbroi zagraża trzecia z sióstr, rosnąca w siłę Lila. „To małomówna wojowniczka z wielką tajemnicą” – krótko charakteryzuje swoją postać Małgorzata Gorol. Aktorka, której kariera nabrała tempa po udziale w obsypanej nagrodami „Twarzy” Małgorzaty Szumowskiej, brawurowo wciela się w najmłodszą Lewenfiszównę – bohaterkę, która niemalże nie schodzi z konia i nie obce są jej strzelba i bicz. Tłumiony przez lata gniew i rządza zemsty kotłuje się w niej na zmianę z potrzebą akceptacji i miłością do toksycznej rodziny. Wymagająca fizycznie i dramatycznie rola sprawia, że z jeszcze większym zainteresowaniem czekamy na kolejny film aktorki – „Śubuk”, w którym wcieli się w bezkompromisową matkę walczącą z systemem o godne życie swojego autystycznego dziecka. Poza twardymi siostrami Lewenfisz, na pograniczu są też inne kobiety, z którymi nie warto zadzierać. Agata Kulesza wciela się w rolę inspektorki Stanisławy Kochaj, która przyjeżdża do miasteczka, by zaprowadzić w nim ład. Ubrana w skóry i poruszająca się na motocyklu policjantka nie daje się łatwo wyprowadzić w pole. Jej ponadprzeciętna intuicja sprawia, że każdy przestępca z okolicy powinien mieć się na baczności. Ufać nie można też Helenie, przebiegłej córce bankiera i ukochanej jednego z braci Houdini. Wcielająca się w nią Magdalena Boczarska z niezwykła łatwością lawiruje pomiędzy dziewczęcą delikatnością, a iście demoniczną przebiegłością pozwalającą jej na planowanie skoku stulecia. „Magnezja” to przede wszystkim świat silnych kobiet, które same decydują o regułach gry. „Kilka lat temu mi i Mateuszowi Kościukiewiczowi wpadł do głowy pomysł, by w filmie wszystkie główne role zagrały kobiety. Miały biegać ze strzelbami i siać dookoła spustoszenie. Może wynika to z faktu, że mamy silne żony. Uznaliśmy w każdym razie, że może to być ciekawy zabieg. Zresztą kusiło mnie to, co swego czasu robił Lars von Trier, który pisał role męskie i obsadzał je kobietami, i na odwrót. Od dłuższego czasu chodził za mną pomysł, żeby zrobić to na większą skalę, by właśnie kobiety były sprawczyniami, a mężczyźni ofiarami” – mówi reżyser i współautor scenariusza, Maciek Bochniak. Bezkompromisowe, twarde i znające swoją wartość kobiety to zdecydowanie siła napędowa „Magnezji”. Film w kinach już od najbliższego piątku. Materiały prasowe "Magnezja" Źródło: Materiały prasowe MAGNEZJA - oficjalny zwiastun Materiały prasowe "Magnezja" Źródło: Materiały prasowe Zobacz teaser „Magnezji”: MAGNEZJA - teaser Pogranicze polsko-sowieckie, przełom lat 20. i 30. XX wieku. Po śmierci szefa gangu i głowy rodziny, władza nad przestępczym klanem Lewenfiszów przechodzi w ręce jego córki – Róży (Maja Ostaszewska). Razem ze swoimi siostrami kobieta kontynuuje szemrane interesy ojca i robi wszystko, by oprzeć się rosnącym w siłę sowieckim bandytom, którym przewodzi konserwatywny Lew (Andrzej Chyra). Tymczasem w cieniu rywalizacji dwóch potężnych rodzin, nierozłączni bracia – Albin (Mateusz Kościukiewicz) i Albert Hudini (Dawid Ogrodnik) – wcielają w życie swój przewrotny plan. Z pomocą uwodzicielskiej Heleny (Magdalena Boczarska) chcą okraść bank, w którym przechowywane są bogactwa Lewenfiszów. Wystarczy jednak kilka złych decyzji, zwykły pech i dwa trupy, by cała misterna intryga została zagrożona. A to zaledwie początek kłopotów, gdyż do miasteczka przybywa właśnie obdarzona genialnym zmysłem śledczym inspektor Stanisława Kochaj (Agata Kulesza). To co wydarzy się wkrótce będzie mieć krwawe i pełne czarnego humoru konsekwencje, które na zawsze wstrząsną pograniczem! „Magnezja” to projekt, który zgromadził imponujący zestaw artystów po obu stronach kamery. Scenariusz filmu powstał w wyniku współpracy Maćka Bochniaka i Mateusza Kościukiewicza. Autorem zdjęć do filmu jest wielokrotnie nagradzany dokumentalista, Paweł Chorzępa, a za scenografię odpowiada Marek Warszewski, laureat nagród m.in. za „Najlepszego” i „Miasto 44”. Autorką kostiumów jest wielokrotnie nagradzana Orłem i na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Dorota Roqueplo, której prace można podziwiać m.in. w „Mieście 44” czy „Hiszpance”. Niezwykła charakteryzacja jest dziełem Waldemara Pokromskiego, który pracował przy polskich i międzynarodowych produkcjach takich jak „Katyń”, „Biała wstążka”, „Pachnidło” czy „Zimna wojna” oraz Agnieszki Hodowanej odpowiedzialnej za charakteryzację m.in. w „Człowieku z magicznym pudełkiem”, „Demonie” i „Miłości”. Montażystą filmu jest współpracownik Małgorzaty Szumowskiej, Jacek Drosio, zaś muzykę skomponował laureat Oscara za „Marzyciela” Jan A.P. Kaczmarek. „Magnezję” wyróżniono czterokrotnie podczas 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - film otrzymał Złotego Pazura w kategorii „Inne spojrzenie” oraz trzy nagrody indywidualne: za najlepszą charakteryzację, kostiumy oraz scenografię. Materiały prasowe "Magnezja" Źródło: Materiały prasowe "Magnezja” to przede wszystkim niezwykły świat, oparty o to, co znamy z zapisów historycznych o dzikim pograniczu polsko-sowieckim z czasów międzywojnia, połączony z autorską wersją westernu, a w zasadzie easternu. Oto odciętym od reszty kraju skrawkiem ziemi rządzą kobiety, a główną walutą jest kula z rewolweru. Mam nadzieję, że naszym filmem uda nam się stworzyć polski mit o romantycznych gangsterach i fascynujących czasach, w których żyli. Obecność tak niesamowitych twórców, od realizatorów po aktorów sprawiła, że atmosfera na planie była wyjątkowo kreatywna. W momencie codziennego przekraczania bram hotelu wszyscy natychmiast wchodzili w świat „Magnezji”, dając mu całe serce, co widać było w niemal każdej scenie." - mówi Maciek Bochniak, reżyser "To była jedna z najbardziej niezwykłych przygód filmowych w moim życiu. Wielka frajda, niezapomniane emocje. Mam nadzieję, że film przyniesie widzom tyle radości, ile dała nam praca nad nim na planie." - Maja Ostaszewska, odtwórczyni roli Róży Lewenfisz "Udział w „Magnezji” był dla mnie wyjątkowym i ważnym wydarzeniem. Maciek Bochniak skompletował fantastyczną ekipę. Prawdziwy DREAM TEAM!" -Dawid Ogrodnik, odtwórca roli Alberta Hudini "Magnezja” to film, jakiego jeszcze nie było. Historia dwóch rodzin walczących o władze na pograniczu w okresie międzywojnia. Silne kobiety, które nie boją się użyć broni w osiągnięciu swych celów, dwóch wrażliwych braci tworzących jedność. Takich bohaterów w polskim kinie dawno nie było." - Mateusz Kościukiewicz, odtwórca roli Albina Hudini Materiały prasowe "Magnezja" Źródło: Materiały prasowe , Fot: fot. Anna Wołoch "Tarantino kroczy pod rękę z Leone i braćmi Coen, pogranicze polsko-sowieckie zamienia się w Dziki Zachód. „Magnezja” to zarazem western, dramat gangsterski, absurdalna czarna komedia oraz list miłosny do kina" - Łukasz Muszyński, Filmweb "Jazda bez trzymanki. Sprośny list miłosny do możliwości sztuki filmowej" - Anna Tatarska, Onet "Takiej produkcji jeszcze w naszym rodzimym kinie nie było" - Dawid Muszyński, Na Ekranie "Trudno nie być pod wrażeniem „Magnezji”" - Ola Salwa, Cineuropa "Świetny to film, mistrzowsko wyreżyserowany, kino gatunkowe, które perwersyjnie bawi się same sobą"- Marcin Radomski, KinoRozmowa "To kino, którego nam potrzeba"- Małgorzata Czop, Movieway "Nie brakuje odjechanych pomysłów rodem z czarnej komedii. Doborowa polska obsada" - Andrzej Łucjan, Warszawa.pl Materiały prasowe "Magnezja" Źródło: Materiały prasowe Gatunek: dramat/gangsterski Reżyseria: Maciek Bochniak („Disco polo”, „Szadź” – serial, „Ethiopiques - Muzyka duszy”) Scenariusz: Maciek Bochniak, Mateusz Kościukiewicz („Disco polo”) Produkcja: Aurum Film („Boże Ciało”, „Ostatnia Rodzina” , „Carte Blanche”) Producenci: Leszek Bodzak, Aneta Hickinbotham Dystrybucja w Polsce: Kino Świat Koproducenci: TVN S.A., ARTPARK, Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy, Studio Produkcyjne Orka Współfinansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej Zdjęcia: Paweł Chorzępa („Zud”, „Opera o Polsce”, „Kiedy będę ptakiem”) Scenografia: Marek Warszewski („Karbala”, „Pitbull. Ostatni pies”, „Miasto 44”, „Powidoki”) Kostiumy: Dorota Roqueplo („Miasto 44”, „Boże Ciało”, „Listy do M. 3”, „Hiszpanka”) Charakteryzacja: Waldemar Pokromski („Zimna wojna”, „Maria Skłodowska-Curie”, „Katyń”), Agnieszka Hodowana („Człowiek z magicznym pudełkiem”, „Demon”, „Miłość”) Montaż: Jacek Drosio („Twarz”, „Body/Ciało”, „W imię…”) Muzyka: Jan A.P. Kaczmarek („Quo Vadis”, „Marzyciel”, „Niewierna”, „Bracia Karamazow”) Dźwięk: Monika Krzanowska („Ślepnąc od świateł”, „W głębi lasu”), Tomasz Kamiński („Szabla mojego ojca”, „O mnie się nie martw”), Kacper Habisiak („25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”, „Boże Ciało”), Marcin Kasiński („25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”, „Boże Ciało”) Obsada: Dawid Ogrodnik („Ostatnia Rodzina”, „Cicha Noc”, „Ida”), Mateusz Kościukiewicz („Twarz”, „W imię…”, „Amok”), Maja Ostaszewska („Body/Ciało”, „Pitbull. Niebezpieczne kobiety”, „Ja teraz kłamię”), Małgorzata Gorol („Twarz”, „Botoks”, „Plan B”), Agata Kulesza („Ida”, „Zimna wojna”, „Róża”), Borys Szyc („Zimna wojna”, „Planeta Singli 3”, „Listy do M. 3”), Andrzej Chyra („W imię…”, „Dług”, „Komornik”), Magdalena Boczarska („Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”, „Różyczka”, „Król” - serial), Bartosz Bielenia („Boże Ciało”, „Na granicy”, „Disco polo”), Piotr Głowacki („Bogowie”, „Planeta Singli”, „Disco polo”), Joachim Lamża („Pitbull”, „Gotowi na wszystko. Exterminator.”, „Żmijowisko” - serial), Helena Norowicz („Ciemno, prawie noc”, „Człowiek z magicznym pudełkiem”, „Wataha” – serial), Andriej Bagirow Informacja prasowa Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku