Kobiety uratują AI

– Jakiego rodzaju przedsięwzięciem jest Perspektywy Women in Tech Summit?

– Niezwykłym! To dwa dni wypełnione po brzegi, od rana do nocy, warsztatami (tech i softskills), setkami indywidualnych sesji mentoringowych przeprowadzanych przez znakomite liderki i znakomitych liderów, wieloma inspiracyjnymi mowami, dyskusjami, spotkaniami w zamkniętych tematycznych grupach, energetycznymi wydarzeniami towarzyszącymi. Summit to także, last but not least, targi pracy, jakie też odbywają się w czasie naszej konferencji. Przez Summit bardzo konkretnie wspieramy kobiety w ich wyborach, w ich dążeniu do celu, w ich ambicjach, by zyskać realny wpływ na zmianę zachodzącą w świecie. Summit to dwa dni, w czasie których w jednym miejscu w Polsce, w Warszawie, czuć, jak aż buzuje niezwykły kobiecy potencjał. I można zobaczyć jego energię, poczuć jego siłę, zachwycić się jego znaczeniem dla świata. Widzą to nasi partnerzy – uczelnie, firmy technologiczne, a nawet władze Warszawy, uznając od lat, że Perspektywy Women in Tech Summit to dla ich rozwoju czy biznesu kluczowe wydarzenie. Ale Summit to przede wszystkim wydarzenie, dzięki któremu tworzy się i rozrasta wielka globalna już sieć kobiet w nauce i technologiach, a do tej sieci dołączają wciąż nowe mądre, utalentowane, silne, aktywne i ambitne kobiety, widząc, że jest dla nich miejsce w technologicznym świecie. Dzieje się tak za sprawą Summitu, który jest obecnie największym projektem Perspektyw, ale też dzięki innym naszym prokobiecym programom – stypendialnym, mentoringowym czy startupowym.