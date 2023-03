Kobiety ze spluwą. Wielu drżało na ich widok

Właśnie. Historię piszą zwycięzcy, a zwykle są nimi faceci. Nasze dzieje to opowieści Galla Anonima, Jana Długosza czy Normana Daviesa. W polskiej tradycji - przekazywanej "z ojca na syna" - to mężczyzna jest spadkobiercą etosu wojownika. Dziewczynce przeznaczano inną rolę, a jeśli już któraś zamarzyła o wojaczce rzucano jej kłody pod nogi. Pojawiały się zakazy, nakazy i przykazania. Dobry przykład to powstanie warszawskie. Młode kobiety dopuszczono do ról sanitariuszek czy łączniczek. Ginęły masowo w sandałkach i spódniczkach, ratując herosów na polu chwały. Choć bardzo tego chciały, nie dostawały broni do ręki.