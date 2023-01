Kochać to znaczy odkrywać. TOUS przedstawia walentynkową kampanię

KAMPANIA

Ta audiowizualna kampania opowiada historię miłości prawdziwej pary, modelki Hanne Gaby i Johna Yawna, stroniąc przy tym od przyjętych stereotypów, po jakie rok w rok sięgają walentynkowe reklamy. Film przedstawia obydwojga bohaterów w intymnej rozmowie – w tej szczerej konwersacji, para poznaje się jeszcze lepiej, stawiając ciekawość partnera, otwartość i autentyczność w centrum prawdziwej relacji. Spontaniczna, niewyreżyserowana rozmowa kochanków wyraża ducha koncepcji TOUS "TO LOVE IS TO DISCOVER" – kochać, to znaczy odkrywać. Nieustająca ciekawość osoby partnerskiej i dawanie się jej zaskakiwać to meritum relacji dwojga ludzi.