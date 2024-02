Kocham, więc roztaczam blask (nie tylko wewnętrzny!)

Blisko, jeszcze bliżej serca

Nauka może twierdzić, że nasze emocje zaczynają się w głowie, ale my wiemy, że miłość ma swój początek w sercu. I że to ono jest jej najpiękniejszym symbolem. W roli walentynkowego uzupełnienia looku doskonale sprawdzą się złote i srebrne zawieszki oraz naszyjniki, które mogą stanowić zarówno delikatny akcent w stylizacji, jak i być jej centralnym, przyciągającym uwagę, punktem. Ozdobiona diamentami i ametystem zawieszka z różowego złota to propozycja o wyjątkowo dziewczęcym charakterze, która podkreśli słodycz stanu zakochania. Również finezyjne serduszko z kryształu wydobędzie żar uczuć, które kryją się w zakochanej kobiecie. Jeśli zaś wiesz, że wybranka twojego serca stawia na nieco mniej oczywiste nawiązania do miłości, jej szyję powinien ozdobić naszyjnik z symbolem nieskończoności. Wśród tych minimalistycznych propozycji uwagę zwraca też prawdziwe cacko dla odważnych fashioniostek – złoty naszyjnik grający ciekawą formą ogniw i kontrastem między barwą kruszcu a kamienia.