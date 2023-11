Kolagen – to w nim tkwi tajemnica młodości

Kolagen do picia

Kolagen do picia to obecnie jeden z największych trendów na rynku szeroko pojętej pielęgnacji. Tak właśnie – pielęgnacji. Kolagenowe drinki dbają o naszą skórę, by była odpowiednio nawilżona i nie traciła elastyczności. To zadanie świetnie spełnia Beautamine Collagen Drink. Jedna buteleczka zawiera aż 5000 mg kolagenu Naticol. To ceniony rodzaj kolagenu rybiego w postaci hydrolizatu pochodzący z Francji. Naticol słynie ze świetnego wchłaniania. Zawiera ponad 93 proc. zawartości białka, a jego działanie jest potwierdzone badaniami.