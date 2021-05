Kolejna cios dla Elżbiety II. Chodzi o jej ukochaną wnuczkę

Kolejne zwierzenia księcia Harry’ego u Oprah z pewnością spędzają sen z powiek Elżbiecie II. W rodzinie królewskiej nie dzieje się dobrze i nie trzeba być ekspertem od royalsów, by to dostrzec. Skłóceni bracia, nienawidzące się szwagierki, wzajemne oskarżenia - tym aktualnie żyją tabloidy na całym świecie. Czy dusznej atmosfery z pałacu ma dość Beatrice? Wszystko na to wskazuje.