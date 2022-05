Kolejne Polki zachwycają w Cannes. Szumowska i Drzymalska pozują na czerwonym dywanie

Festiwal w Cannes to prawdziwe święto kina i mody, które potrwa w tym roku do 28 maja. Z roku na rok na czerwonych dywanach prestiżowego wydarzenia jest coraz więcej Polaków. Głośno zdążyło być o Joannie Kulig, która zasiada w jury sekcji Un Certain Regard. Teraz dołączają do niej dwie inne rodaczki: Małgorzata Szumowska i Sandra Drzymalska.