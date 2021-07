Sharon Stone zadała szyku w białej sukni w Cannes. Wyglądała jak bogini

Seksowny umysł

Sharon Stone to prawdziwa ikona. Do aktorki wzdychały całe pokolenia. Scena przesłuchania w "Nagim Instynkcie" przeszła do historii i zrobiła z niej symbol seksu. Po latach okazało się, że reżyser podstępnie namówił ją do zdjęcia majtek, zapewniając, że w ujęciu nie będzie tego widać. - Na planie powiedziano mi - Nic nie widać, zdejmij majtki, bo biel odbija światło, więc wiadomo, że masz je na sobie – przyznała gwiazda w książce “The Beauty of Living Twice”.