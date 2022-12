Kolejne rewelacje o romansach Mbappe. Wiadomo, kim jest jego ukochana

Mimo to Bertram zrobiła dużą karierę. Dołączyła do agencji modelingowej już jako trzynastolatka i pojawiała się w kampaniach takich firm jak L’Oreal, H&M czy Primark. W wieku 18 lat wyjechała do Stanów Zjednoczonych - podpisała tam kontrakt z Marylin. Pojawiała się też na okładkach modowych magazynów, m.in. "Vogue" czy "Grazia".