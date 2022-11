Nietypowe zachowanie Roberta Lewandowskiego. To już nie pierwszy raz

Robert Lewandowski zmienił obuwie w połowie meczu

W sobotę 26 listopada w Katarze odbył się mecz Polska-Arabia Saudyjska, na którym doszło do nietypowego zachowania ze strony Roberta Lewandowskiego. Piłkarz pojawił się na murawie w pierwszej połowie meczu w łososiowym obuwiu marki Nike, co nie jest oczywiście niczym niezwykłym. Swoje obuwie postanowił zmienić jednak w drugiej połowie meczu z Arabią Saudyjską, co już zwróciło uwagę innych. Lewandowski miał na sobie od 46 minuty buty Nike w żółtym kolorze. I pewnością były one nie tylko dla niego, ale i dla wszystkich Polaków szczęśliwe, ponieważ to właśnie z ich pomocą strzelił gola.