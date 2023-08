Koleżanka zobaczyła ją w TVP. Mąż od razu sprawdził nagranie

Stanowczo sprzeciwiła się też wykorzystywaniu jej wypowiedzi. "Od 2016 roku powielają brednie i mają się z tym dobrze, tym razem - mam więcej czasu - napiszę pismo do KRRiT, bo pisałam już list do TVP w 2019 i nic to nie dało. Ciągle ten sam slajd - tym razem z datą..." - napisała.