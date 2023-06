"Jak wam nie wstyd". Stanowcza reakcja Racewicz po marszu w Warszawie

"Wąskie plany, twierdzenie, że było maksymalnie od 100 do 150 tysięcy ludzi i reporter, który ruszył w tłum - co prawda z mikrofonem i kamerą, ale bez loga i bez kostki na mikrofonie - żeby trochę poszczuć zebranych i zapytać, co sądzą o tym, przeciwko czemu protestują. No i usłyszał różne rzeczy. I był oburzony, trudno się dziwić" - mówiła.