WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 3 ramoneskaramoneska na wiosnęporadnik kupującego Magdalena Tatar 2 godziny temu Kolorowe ramoneski. Dlaczego najlepiej nosi się je wiosną? Znowu czarna? Nie, czas na odmianę. Po długich miesiącach noszenia czarnych kurtek warto sięgnąć po ulubioną kurtkę Polek, ale w innym, ciekawszym kolorze. Inspiracją mogą być wiosenne, pastelowe modele, jak i trendy, które pozwalają sięgać nawet po neonowe barwy. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Ramoneska w wiosennej zieleni? Czemu nie? (Fotolia) W tekście umieszczone zostały boksy promocyjne naszych Partnerów Kolorowa kurtka – kiedy, jeśli nie teraz? Kurtka z rockowym pazurem i uniwersalne, wygodne okrycie – ramoneska to ubranie, które łączy wiele zalet. Nastolatki noszą je do T-shirtów z nadrukiem, dojrzałe kobiety zamieniają na nie banalne żakiety i to ze świetnym efektem. Kolorowe modele są alternatywą dla kobiet, które w czarnych ramoneskach przechodziły kilka sezonów lub… chcą nieco się odmłodzić. Pastelowe, kolorowe ramoneski odejmują lat zarówno krojem, jak i kolorem. Potraktuj ubrania na wiosnę jako pretekst do noszenia jaśniejszych okryć: do stylizacji w szarościach dobierz kurtkę w tej samej gamie kolorystycznej, tylko np. ciemniejszą albo zadziałaj kontrastem i ożyw ubiór modelem w odcieniu intensywnej fuksji. Ramoneski w odcieniach niebieskiego, granatowego czy błękitnego są wręcz stworzone do stylizacji z jeansami, ale nie tylko. Łącz je z różowymi lub żółtymi ubraniami (jasne okrycie z ciemną warstwą spodnią i na odwrót, np. jasna, błękitna kurtka z ciemnoróżową sukienką), a zyskasz wiele ciekawych inspiracji. Pudrowa elegancja Jasne, rozbielone kolory to nasza pierwsza inspiracja na wiosnę. Nie przytłaczają nawet najdelikatniejszej urody, doskonale sprawdzają się na rodzinnych uroczystościach zamiast płaszcza wiosennego lub narzutki, pasują do ubrań na co dzień, jak i w wizytowej odsłonie. Pudrowy róż, jasny błękit, a także rozbielony żółty to klasyczne, pastelowe kolory na wiosnę. Ciekawie też prezentują się modele kurtek w jasnych odcieniach fioletu (liliowy to świetny wybór dla dojrzałych kobiet), a także pomarańczowego (dodaje energii). Jasne kolory uznaje się za dziewczęce, bardzo kobiece i subtelne. Pozwalają na podkreślenie delikatnych rysów twarzy i pasują do zwiewnych sukienek. Tajemniczy urok oryginalnych barw Zwróć uwagę na kolory nieoczywiste. Jeśli dotąd chętnie sięgałaś po czerwień w klasycznym, krwistym odcieniu, rozważ też ubrania w kolorze ceglastym, bordowym lub ciemnoróżowym. Trawiastą zieleń możesz zastąpić pistacjowym lub ciemnym odcieniem butelkowego szkła. Warto eksperymentować z barwami: po pierwsze dla odmiany, a po drugie, aby nie popaść w rutynę. Jeśli chcesz się wyróżnić, ale nie chcesz rezygnować z wygody i uniwersalności ramoneski, kolorowy model jest w sam raz dla ciebie. Śmiałe trendy, które odmienią styl Najbardziej radykalne, nowatorskie i ciekawe kurtki o kroju ramoneski to oczywiście modele w modnych odcieniach neonowych, odcieniach czerwieni czy intensywnego kobaltu. Przykuwają wzrok i nie zawsze łatwo dobrać do nich więcej niż kilka innych ubrań. Zbyt odważnie? Dla niektórych z pewnością nie będą idealnym wyborem, ale i na to znajdzie się sposób. Wiele intensywnych barw łagodniej prezentuje się, jeśli materiał, z którego uszyto kurtkę, ma matową powierzchnię (zamsz, nubuk, dzianina). Nie odbijają one świetlnych refleksów jak skóra, dzięki czemu nawet śmiałe barwy prezentują się nieco delikatniej. W tekście umieszczone zostały boksy promocyjne naszych Partnerów Oceń artykuł: 0 0 Share Odwiedź Instagram 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze