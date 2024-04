Kolorowe spódnice "slip" na wiosnę. Socha już nosi najmodniejszy model sezonu

Gwiazda postawiła bowiem na look z granatową, długą spódnicą "slip", którą zestawiła z czarną bluzką oraz sportową wiatrówką. Socha do swojej stylizacji dobrała również białe czółenka z noskiem w szpic oraz tzw. "pouch bag", czyli torebkę przypominającą swoim wyglądem chmurkę.

Niedawno pokazała się w różowym total looku, którego bazą była satynowa spódnica midi, do której dobrała krótki, stylowy kardigan. Była Miss Polonia nie zapomniała również o dodatkach. Tym razem postawiła na czółenka w tym samym kolorze, co reszta jej stroju.

Róż to jednak niejedyny kolor, który króluje w szafie prezenterki. Jakiś czas temu pokazała się widzom w kanarkowej spódnicy, która świetnie współgrała z jej typem urody. Na uwagę zasługuje jednak "góra" stroju. W tym przypadku okazała się dość odważnym wyborem. Gwiazda wybrała bowiem niebieską bluzę ozdobioną... bananami.

W 2023 r. świat mody zawojowały różowe stylizacje, które nosiliśmy na niezliczoną ilość okazji. Wydawać by się mogło, że w tym sezonie będziemy mieli dość tej barwy, jednak ostatnie stylizacje gwiazd zdają się przeczyć powyższej teorii.

