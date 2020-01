WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 3 wiosenne kolorymodne kolorywiosna 2020 Joanna Kobylańska 39 min. temu Kolorowe trendy 2020. Wiosenne propozycje zachwycających kolorów Do wiosny jeszcze daleka droga, ale nie przeszkadza to wcale do spojrzenia na najnowsze modowe trendy. Tym razem warto zwrócić uwagę na paletę kolorów, która będzie obowiązywać w nadchodzącym sezonie. Na razie jaskrawy róż i neonowa żółć pozostają jedynie wspomnieniem, bo w grę wchodzą kolory uznawane za klasyczne oraz ciepłe. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Makowa czerwień to jeden z hitów wiosennych (iStock.com) Żywsza paleta barw zachwyca odcieniami, które idealnie współgrają z kontrastowymi dodatkami. Kolory takie jak ognista czerwień, denimowy niebieski czy ciemna zieleń będą najważniejszymi akcentami w nadchodzących trendach. Nie musisz decydować się za każdym razem na total look, równie świetnie modne kolory wypadną w formie dodatków. Chcesz sprawdzić, jakie jeszcze wiosenne kolory są trendy? Poniżej znajdziesz odpowiedź. Makowa czerwień na wiosnę 2020 Kolor czerwony jest zawsze modny, ale w zależności od sezonu króluje jeden lub dwa jego odcienie. Nie inaczej będzie na wiosnę, gdzie najważniejszą barwą okazuje się makowy odcień czerwieni. Zdominował już światowe wybiegi największych twórców w niemal wszystkich możliwych odmianach. Swetry, sukienki, spódnice, spodnie, marynarki, a nawet szorty znajdziesz w kolorze maku. Ta energetyczna barwa na pewno przypadnie do gustu miłośniczkom wyrazistych akcentów w garderobie oraz wszystkim kobietom, które lubią zwracać na siebie uwagę. Ciemny błękit na wiosnę 2020 Kolejnym, choć nieco zachowawczym kolorem na wiosnę 2020 jest ciemny błękit, nazywany także classic blue. Jak się okazuje jest kolorem roku, więc warto pomyśleć o przynajmniej jednej części garderoby w tym stonowanym odcieniu. Ciemny błękit wyróżnia się pewnym spokojem, a także wyciszeniem, dlatego polecany jest osobom, które preferują bycie modnymi, ale zarazem stronią od zwracania na siebie uwagi. Kolor classic blue pasuje do każdego, szczególnie wypadnie jako kolor eleganckich bluzek lub koszul. Zobacz także: Nasz ubiór zdradza, co mamy w mieszkaniu Słoneczna żółć na wiosnę 2020 Nic tak nie kojarzy się z początkiem wiosny, jak ciepły i słoneczny kolor żółci. W tym wydaniu prezentuje się niezwykle delikatnie, ze względu na pastelowe wykończenie. Już po pierwszym spojrzeniu można odczuć energię oraz optymizm, choć jednocześnie delikatnie jasny żółty jest bardzo łagodny. Pasuje do kobiet o jasnej karnacji i blond włosach, ale panie o ciemniejszych włosach również mogą sięgnąć po ten odcień. Kolor pastelowej żółci sprawdzi się jako dominujący, a także w formie subtelnego akcentu w stylizacji. Boho sukienka w tym odcieniu czy mała torebka będą strzałem w dziesiątkę. Głęboka zieleń na wiosnę 2020 Obok żółtego koloru, również głęboki odcień zieleni bardzo mocno kojarzy się z rozkwitającą wiosną. Nic dziwnego, że w trendach na 2020 rok często pojawiają się także ubrania w ciemnozielonym kolorze. Możesz wybrać płaszcz w tej barwie, który doskonale kontrastuje z innymi kolorami albo sięgnij po spodnie czy też sukienkę. W zależności od wybranego odcienia zieleni, osiągniesz bardziej lub mniej klasyczny zestaw. Ciepły oranż na wiosnę 2020 Kolejnym hitem wiosennego koloru na 2020 rok jest ciepły pomarańcz. Z powodzeniem możesz tworzyć z jego pomocą total look, ponieważ doskonale dopasujesz kilka zestawów w uzupełniającymi się odcieniach. Ten niezwykle ożywczy kolor świetnie zaprezentuje się na sukience w stylu boho czy na swetrze lub przejściowym płaszczu. Niezależnie od tego, na jaką część garderoby zdecydujesz się w przypadku ciepłego pomarańczu, pamiętaj, że zawsze będziesz wyglądać w nim świeżo i modnie. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne