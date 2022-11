Kolorowy akcent w jesiennej szarudze. Te wystrzałowe buty noszą Kubicka i Gessler

Jak wejść w jesienną pluchę z dobrym humorem i pozytywnym nastawieniem? Wystarczy postawić na intensywne kolory w swoich stylizacjach. To najlepsze antidotum na ponurą szarugę. Sandra Kubicka, Lara Gessler i Jessica Mercedes doskonale zdają sobie z tego sprawę, więc zakładają kozaki w nasyconych barwach. Powiedzenie "do wyboru, do koloru" sprawdza się tu, jak żadne inne.