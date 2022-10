Pierwsza wyszła Natalia Klimas. Lara Gessler szybko podkręciła look

Lara Gessler w kowbojskim nastroju

Lara Gessler niczym Ted Mosby – wierzy w moc czerwonych kowbojek. Wyraziste buty zdecydowanie przypadły do gustu celebrytce, która co chwilę staje mocnym krokiem, a to przed obiektywem aparatu, a to przed kamerą. Dlatego nie zdejmując butów, wskoczyła w dzianinowy komplet w kratę, tworząc wdzięczną mieszankę kolorów. Czerwień u boku zieleni czuje się świetnie, a Larze udało się uniknąć "świątecznego" klimatu. Zestaw nabrał wyrazistości, jakby ubrany w czerwone "ramy", wydobył cały swój wdzięk.