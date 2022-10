Zdublowany pomysł. Sandra Kubicka i Majka Jeżowska pozowały w limonkowych stylizacjach

Jeden z najmodniejszych kolorów tej jesieni zyskuje popularność na salonach

Sandra Kubicka ubrana była w garnitur, na który złożyła się nieco oversizowa marynarka założona na gołe ciało oraz spodnie z nogawkami rozszerzającymi się ku dołowi. Limonkowy kolor zestawu charakteryzował się nieco brudnym odcieniem, co sprawiało, że był bardziej stonowany. Modelka dobrała do tego białe szpilki oraz delikatną biżuterię. Natomiast Majka Jeżowska postawiła na cekinową sukienkę w neonowym odcieniu limonki, odznaczającą się bufiastymi rękawami. Piosenkarka założyła do tego szpilki i nerkę – oba dodatki we wzorze w panterkę.