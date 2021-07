Psychofag omami cię i zostawi z niczym

On ma własny kodeks

Przemiana z księcia w czarny charakter następowała stopniowo, ale systematycznie. – Zaczęło się wmawianie mi, że nie powiedział tego, co powiedział, lekceważenie moich potrzeb i obniżanie mojego poczucia własnej wartości. Szymon coraz częściej miewał wybuchy złości i zazdrości. Robił z igły widły. Pamiętam, jak kiedyś poprosiłam, by wykupił mi receptę, bo miałam migrenę. Zapomniał, ale to ja nasłuchałam się, że go nie doceniam, bo on ma tyle na głowie, pracuje ciężko DLA NAS, stara się, tylko raz nawalił, a ja mam pretensje. Miałam potem ogromne poczucie winy – wspomina Iwona.