Kombinezon – najmodniejszy strój na wakacyjne upały

W modzie wszystko już było, a kombinezony są tego żywym dowodem. Jednoczęściowy strój będący sprytnym połączeniem bluzki i spodni to ukłon w stronę szalonych, lat 70. I dekadenckich imprez w legendarnym, amerykańskim klubie Studio 54. Wówczas w kombinezonach można było podziwiać największe gwiazdy kina i estrady – dziś królują na wybiegach i ulicach. Kombinezon to absolutny must have w sezonie letnim. Jego największym atutem jest ogromna wygoda, bo mając pod ręką taki strój, oszczędzamy czas, który zwykle zajmuje tworzenie pełnej stylizacji. Co więcej, kombinezon sprawdzi się w wielu różnych sytuacjach. Jak go nosić i które modele są najgorętszym trendem tego lata? Wyjaśniamy.