Komentują mecze na mundialu. Oto czym zajmują się ich żony

Szpakowski prywatnie jest związany z aktorką Grażyną Strachotą. Poznali się w latach 80. Spotkali się przypadkiem w telewizji, w charakteryzatorni. Szpakowski prowadził wtedy studio przy okazji zimowych igrzysk olimpijskich w Albertville, a Strachota zagadnęła go o to, jak poszło jednej ze sportowczyń. Później Szpakowski zobaczył ją na deskach teatru Ateneum. "Zobaczyłem ją na scenie i pomyślałem, że jest piękna, ale pewnie jest mężatką, ma już dzieci i nie ma co zawracać sobie głowy" - opowiadał.