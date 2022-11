Komfortowo, czyli jak?

Zmiany pór roku i zmiany w garderobie się ze sobą nierozerwalnie połączone – jedne i drugie cechuje okresowość, powtarzalność i cykliczność. To jasne, dlatego i tej zimy możemy spodziewać się stylowych comebacków z poprzednich sezonów. Jednak będą to comebacki z wysokiego C. Czego więc szukać w sklepie Bareuninger.com i o co warto uzupełnić zimową garderobę? Przede wszystkim o dzianiny – i to najlepiej takie, które w składzie mają szlachetny kaszmir, miękkiego merynosa lub puszystą angorę – a także wygodne i bardzo użytkowe pikówki. Najlepiej w prostych, pudełkowych fasonach oversize. Ma być ciepło, komfortowo i stylowo.