Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Koniec z płaceniem za hybrydy. Ta metoda to absolutny hit

Perfekcyjny manicure to nie lada wyzwanie. Nic więc dziwnego, że wiele osób polega w tym temacie na profesjonalistach. Jedna z influencerek podzieliła się sprytnym trikiem, dzięki któremu z łatwością pomalujemy paznokcie samodzielnie.

Jak zrobić perfekcyjny manicure? W tym przypadku najważniejsza jest dokładność. W końcu zależy nam na tym, by dłonie prezentowały się jak najlepiej. Niestety skórki często nieco utrudniają nam to zadanie. Istnieje jednak tani, a do tego banalnie prosty sposób, by sobie z tym poradzić.

Domowy manicure nigdy nie był prostszy

Wiele kobiet decyduje się na zrobienie manicure w domu. To nie tylko oszczędność pieniędzy, ale również czasu. W końcu nie musimy nigdzie dojeżdżać. Często też na wizytę w renomowanych salonach trzeba umawiać się nawet z miesięcznym wyprzedzeniem, co jeszcze bardziej utrudnia dopasowanie idealnego terminu. Malując paznokcie samodzielnie, możemy robić to w dowolnym momencie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Iwona Jaros, której profil na Instagramie śledzi obecnie prawie 20 tys. użytkowników, postanowiła podzielić się prostym trikiem, który miałby ułatwić samodzielny manicure. Wszystko, czego potrzebujemy, to niewielka klamra do włosów. Należy spiąć nią skórki wokół paznokci tak, by jak najbardziej odsłonić płytkę.

Kiedy już to zrobimy, możemy zająć się malowaniem paznokci. Dzięki temu nie ubrudzimy skórek lakierem i dokładnie przykryjemy nim płytkę.

Trwa głosowanie w plebiscycie #Wszechmocne. Kliknij w baner poniżej, by oddać głos na swoją Wszechmocną!

Wszechmocne © WP

Trendy manicure na jesień 2024

W tym sezonie nie boimy się mocnych, wyrazistych barw. Inspiracji w kwestii kolorów warto szukać przede wszystkim w modzie. W końcu jest ona ściśle powiązana z trendami manicure.

Nie da się ukryć, że obecnie pierwsze skrzypce grają takie barwy jak brąz oraz bordo. Panie chętnie decydują się również na zmysłową czerwień, która od razu przykuwa spojrzenia. Jesienią nie zaszkodzi także sięgnąć po czerń. Jest ona nie tylko praktyczna, ale przede wszystkim elegancka.

Zobacz także Czerwone paznokcie to już przeżytek. Furorę robi inny kolor

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!