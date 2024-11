Koniec z puszącymi się włosami. Wystarczy nieoczywisty patent

Puszące się włosy to problem, z którym boryka się wiele osób, szczególnie posiadaczki włosów wysokoporowatych. Można go jednak łatwo rozwiązać za pomocą prostej sztuczki z użyciem produktu dostępnego w każdej kuchni.

Chyba każda z nas marzy o kosmykach gładkich i lśniących. Niekiedy jednak wymagają one więcej uwagi i stosowania odpowiednich metod pielęgnacyjnych. Puszenie się włosów to utrapienie, które dotyka wielu kobiet. Szorstkie i niesforne pasma powodują, że bywają one trudne do okiełznania.

Często przyczyną tego zjawiska są włosy wysokoporowate. Charakteryzują się one szerokim rozchyleniem łuski, co prowadzi do ich puszenia oraz trudności w stylizacji.

Prosty patent z folią aluminiową

Sarah Jossel, ekspertka od spraw urody, zaprezentowała w programie "This Morning" prostą metodę na ujarzmienie puszących się włosów za pomocą folii aluminiowej. Jak twierdzi, wcale nie potrzeba drogich kosmetyków, aby osiągnąć zadowalający efekt. Patent otworzyła instagramerka Laila Högfeldt i była zachwycona.

Metoda polega na delikatnym owinięciu włosów matową stroną folii i przeciągnięciu jej po całej długości pasm. Dzięki temu działaniu włosy stają się niesamowicie miękkie i gładkie. Jest to efekt neutralizacji ładunków elektrycznych, które powodują puszenie się włosów. Folia aluminiowa emituje ujemne ładunki, które przeciwdziałają dodatnim na włosach, co redukuje szorstkość i zapewnia pasmom przyjemną gładkość.

Alternatywne metody pielęgnacji

Choć folia aluminiowa działa cudownie, warto również zadbać o odpowiednią pielęgnację włosów na co dzień. Szczególnie, jeśli chce się długotrwałego efektu gładkich pasm, warto zaopatrzyć się w odpowiednie kosmetyki.

Ważne jest określenie porowatości włosów, które można przetestować poprzez zanurzenie kosmyku we wodzie. Włosy wysokoporowate wymagają specjalistycznej pielęgnacji z użyciem odżywek emolientowych oraz proteinowych. Pomocne będą także kosmetyki nawilżające.

