Dodaj trochę do szamponu. Włosy odbiją od nasady

Włosy wymagają szczególnej troski, co potwierdzi każda kobieta. Wiedząc, jak pielęgnować włosy o różnej porowatości (nisko, średnio lub wysokoporowate), można lepiej dobrać kosmetyki. Co sprawdzi się w przypadku przyklapniętych pasm? Na rynku znajdziesz mnóstwo produktów, np. odżywki czy spraye zwiększające objętość. Ale wcale nie trzeba wydawać fortuny, by osiągnąć efekt.

Tak zwiększysz objętość włosów

Domowe sposoby pielęgnacji często opierają się na składnikach spożywczych. Warto zwrócić szczególną uwagę na sodę oczyszczoną. Możesz ją wykorzystać, jeśli zależy ci na zwiększeniu objętości włosów. Koszt tego zabiegu jest minimalny.

Jak to zrobić? Dodaj łyżeczkę sody oczyszczonej do porcji szamponu, której używasz przy myciu. Następnie dokładnie wymieszaj i nałóż na włosy. Potem wysusz włosy jak zazwyczaj. To prosta i skuteczna metoda, ale warto pamiętać, że nie jest odpowiednia dla wszystkich. Osoby z wrażliwą skórą głowy powinny unikać sody oczyszczonej, by nie doprowadzić do podrażnień.

Jak dbać o włosy jesienią?

Jesienią włosy wymagają szczególnej uwagi. Włosy narażone są na działanie wiatru i wilgoci, co wpływa na ich osłabienie i utratę blasku. Kondycja włosów w tym okresie jest szczególnie zagrożona, dlatego warto zwrócić uwagę na odpowiednią pielęgnację.

Nawilżanie (z pomocą przychodzą maseczki i odżywki) oraz ochrona przed niekorzystnymi czynnikami (przed stylizacją przy użyciu prostownicy albo lokówki, zabezpiecz swoje pasma) to kluczowe elementy w pielęgnacji włosów. Ważna jest też regularność.

