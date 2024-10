Produkt z kuchni na siwiznę. Wetrzyj i zapomnij o fryzjerze

Jeżeli siwizna jest już na takim etapie, że pochłania praktycznie wszystkie włosy na głowie, wtedy farbowanie u fryzjera jest prawdopodobnie jedynym sposobem, aby się jej pozbyć. Jeśli jednak są to zaledwie pojedyncze kosmyki, wystarczą szybkie i tanie, domowe płukanki . Do ich przygotowania potrzebujesz wyłącznie naturalnych składników.

Skuteczną metodą na pozbycie się siwizny jest zastosowanie płukanki ze zmielonej kawy . Nie tylko dobrze zamaskuje srebrny odcień włosów, ale też pogłębi naturalny kolor np. ciemny blond lub jasny brąz. Jak ją zrobić? Przepis jest bardzo prosty. Kilka łyżek świeżo zmielonej kawy zalej dwiema szklankami wody i gotuj przez kilka minut. Odcedź i odstaw do wystudzenia. Przygotowaną płukankę wetrzyj w umyte wcześniej włosy. Pozostaw płyn na ok. 20 minut, a następnie wypłucz głowę. Regularne stosowanie tej metody przynosi efekty już po dwóch tygodniach.

Innym sposobem na nowy kolor jest użycie płukanki z łupinek po orzechach włoskich . Szczególnie polecana jasnym brunetkom i rudym. Garść łupin umieść w garnku, zalej wodą i gotuj przez 30 minut, aż woda stanie się ciemnobrązowa. Gdy napar ostygnie, polej nim kosmyki i potrzymaj na głowie przez ok. 15 minut. Po spłukaniu mikstury wysusz włosy jak zwykle. Rezultaty zobaczysz po kilku użyciach.

Kolejną alternatywą dla profesjonalnej koloryzacji w salonie fryzjerskim jest płukanka z czarnej herbaty . To idealna opcja dla jasnych blondynek. Regularne płukanie włosów mocnym naparem z ciemnych ziół może przyciemnić kolor włosów oraz dodać im blasku, a także ukryć pierwsze siwe włosy. Aby ta metoda zadziałała musimy przygotować tzw. "siekierę", czyli zaparzyć kilka torebek herbaty w jednej szklance wrzącej wody i poczekać do wystudzenia. Napar należy nanosić na włosy jak najczęściej. Siwe kosmyki będą stopniowo stawać się mniej widoczne, a kolor blondu się pogłębi.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!