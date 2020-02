WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Konrad ma 27 lat i zarabia 2200 złotych. "Czy to wstyd?" Konrad zastanawia się, czy będzie w stanie zapewnić swojej dziewczynie wszystko, co najlepsze. Boi się, że kiedyś mu powie, że to wstyd tak mało zarabiać. Zarabia 2200 złotych, boi się, co powie jego dziewczyna Konrad poznał swoją dziewczynę na wyjeździe ze znajomymi. Nie można powiedzieć, że była to miłość od pierwszego wrażenia. Chłopak długo starał się o uwagę swojej ukochanej. Zanim zebrał się na odwagę, by zaprosić ją na pierwszą randkę, minęło kilka miesięcy. Jednak pomimo trudnych początków para jest ze sobą od 4 lat i zaczynają poważnie myśleć o wspólnej przyszłości. Ma 27 lat i zarabia 2200 złotych Jego dziewczynie marzy się huczny ślub i ładne mieszkanie na obrzeżach miasta. Oboje pracują, z tym że dziewczyna zarabia znacznie więcej od niego. Konrad zaczyna się zastanawiać, czy ze swojej pensji będzie w stanie zapewnić jej wszystko, o czym marzy. "Pracuję jako kasjer w hurtowni. Nie jestem leniwy, bo w pracy spędzam ponad 60 godzin tygodniowo, staram się odkładać, ale boję się, że moja dziewczyna kiedyś stwierdzi, że to wstyd tak mało zarabiać w moim wieku. Zastanawiam się, czy pakować się w jeszcze poważniejszy związek, czy zaczekać, dopóki nie znajdę lepszej pracy" – napisał na forum WP Kafeteria. Internauci byli poruszeni historią Konrada. Szczerze chcieli mu pomóc i wytłumaczyć, że związki nie opierają się tylko na pieniądzach. "To wszystko zależy od twojej dziewczyny, jeśli jest normalna i mądra to nigdy tak nie powie. Ale faktycznie w twoim wieku, myślę, że powinieneś szukać innej pracy, takiej, która pozwoli ci się rozwijać" – doradził forumowicz. "Jak jesteś 'kumaty' facet i wiele rzeczy potrafisz sam zrobić, to pieniądze nie mają tu nic do rzeczy" – zauważył inny obserwator wątku. "To żaden wstyd. Jeśli to uczciwa praca, to czego tu się wstydzić. Dziewczyna musiałaby być jakaś nienormalna, żeby tak powiedzieć" – dodał kolejny internauta. "Jak cię naprawdę kocha, to nie będzie mieć dla niej znaczenia, ile zarabiasz. Pieniądze rzecz nabyta! Możecie się dorobić" – skomentował inny.