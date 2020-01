Ania mieszka we Wrocławiu i zarabia 3500 zł. Zastanawia się, czy nie zmienić pracy

Ania mieszka we Wrocławiu. Ma wyższe wykształcenie, zna dwa języki i posiada pięć lat doświadczenia zawodowego. Zaczęła zastanawiać się, czy jej zarobki w korporacji są wystarczające.

Firma zaoferowała jej 3500 zł netto, prywatną opiekę medyczną i udział w programie benefitowym. Choć wydaje się, że to sporo korzyści, Ania myśli, że powinna zarabiać więcej. Zapytała użytkowników forum WP Kafeteria , czy takie zarobki to standard.

Post Ani spotkał się z dużym odzewem. "Ja bym chciała tyle zarabiać. Zazdroszczę ci, ale ja nie mam studiów ani języka żadnego nie znam dobrze. Mam w planach rozpoczęcie studiów od października. Będę miała 31 lat, mam nadzieję, że to nie za późno. Nie chodzi nawet o zarobki, a poczucie własnej wartości" – wyznała anonimowa forumowiczka.

Ania wyjaśniła jej, że w małym mieście taka kwota to dużo, ale we Wrocławiu wynajem mieszkania kosztuje ponad 2 tys. zł. Ktoś inny poinformował autorkę postu, że w jej branży takie zarobki to mało i że powinna zarabiać minimum 5 lub 6 tys. zł. Wielu użytkowników zgodziło się z przedmówcą, polecając Ani, żeby zmieniła pracę.