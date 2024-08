Kontrola abonamentu RTV. Możesz spodziewać się jej w tych godzinach

Telewizor to jedno z tych urządzeń, które znajduje się w każdym domu. Na właścicielu ciąży obowiązek zarejestrowania sprzętu, a także zapłaty za abonament. W związku z tym Poczta Polska, organ odpowiedzialny za pobieranie opłat szuka kontrolerów. Pracownicy będą sprawdzać, czy właściciele telewizorów i radioodbiorników uiszczają comiesięczną opłatę. Serwis forsal.pl. poinformował, w jakich godzinach możemy spodziewać się ich wizyty.

W tych godzinach możesz spodziewać się kontroli

Kontrole rejestracji odbiorników RTV mogą być przeprowadzane jedynie przez upoważnionych pracowników Poczty Polskiej. Nie może być to kurier czy listonosz. Podczas wizyty kontroler ma obowiązek okazać dokumenty oraz dowód osobisty, potwierdzający jego tożsamość. Niezapowiedziane wizyty dotyczą przede wszystkim firm i instytucji publicznych.

"Poczta Polska koncentruje się przede wszystkim na firmach i instytucjach. Liczba kontroli w domach prywatnych jest minimalna i stanowi tylko ułamek wszystkich przeprowadzanych kontroli" – czytamy na oficjalnej stronie Poczty Polskiej.

W jakich godzinach możemy spodziewać się kontroli? W ofertach pracy publikowanych przez Pocztę Polską możemy przeczytać, że kontroler miałby pracować od 7 do 15. Oznacza to, że w tych godzinach pracownik może zapukać do naszych drzwi.

Czy kontroler ma obowiązek wejść do domu?

Kontrolerzy muszą pracować zgodnie z regulaminem ustanowionym w 2023 roku przez Naczelny Sąd Administracyjny. Do ich obowiązków należy zweryfikowanie czy w firmie bądź mieszkaniu znajduje się telewizor lub radio, a także sprawdzenie, czy urządzenie jest zarejestrowane. Aby tak się stało, musi wejść do domu. Czy musimy go wpuszczać? Poczta Polska informuje, że każdy posiadacz telewizora powinien umożliwić kontrolę, jednak prawnicy przekonują, że kontroler nie może wtargnąć do domu bez naszej zgody.

Czy brak opłaty abonamentu RTV wiąże się z karą? Tak. W przypadku telewizora jest to 30 krotność miesięcznej kwoty wynoszącej 27,30, co daje 819 zł, a radia 8,70 zł, czyli 261 zł.

