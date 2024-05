Kontrole w domach Polaków. Oto co sprawdzi ZUS

Kontrolerzy ZUS sprawdzają, czy Polacy "nie wykorzystują zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem". Kluczowy może okazać się kod na formularzu L4. Co można robić z "1", a co oznacza "2"? Trzeba to wiedzieć.

Kontrolerzy ZUS coraz częściej pukają do drzwi Polaków. W 2023 roku sprawdzili 461 tys. 200 osób na zwolnieniu lekarskim, co skutkowało wstrzymaniem wypłat zasiłków chorobowych na kwotę 29 mln 300 tys. zł w skali całego kraju. Wiele wskazuje na to, że w tym roku będzie to jeszcze więcej.

Tysiące "cofniętych" zwolnień. Ważny jest kod

"W pierwszym kwartale 2024 r. kontrolerzy ZUS sprawdzili w całym kraju ponad 35 tys. osób na zwolnieniu lekarskim. Z tej liczby aż 4,8 tys. zostało pozbawionych prawa do zasiłku. Kwota cofniętych świadczeń to ponad 8,2 mln zł" - informuje serwis kadry.infor.pl.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawdza, czy pracownik "w okresie zwolnienia lekarskiego nie wykonuje pracy zarobkowej oraz czy nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem". Okoliczności bywają różne, ale czasami kluczowy okazuje się kod na formularzu ZLA.

"Czas spędzony na L4 powinien być wykorzystany na regenerację, co jest ściśle uregulowane przez przepisy. W przypadku L4 z kodem 1 pacjent powinien przebywać w domu, z możliwością wyjścia tylko do sklepu, apteki czy lekarza. Natomiast L4 z kodem 2 pozwala pacjentowi na poruszanie się, jeśli nie wpływa to negatywnie na stan choroby" - tłumaczy fakt.pl.

Masz "1" na L4? Oto co ci wolno

"Dwójka" na zwolnieniu daje choremu dużą swobodę - nie musi przez cały czas przebywać w miejscu zamieszkania. Z kolei "jedynka" wiąże się ze sporymi ograniczeniami. Takie L4 daje prawo do przemieszczania się wyłącznie w związku z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Możemy udać się do przychodni czy po leki, a także zrobić niezbędne zakupy. Każda inna aktywność może zostać uznana za "nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego".

"Jeśli pacjent na zwolnieniu z kodem 1 zostanie zauważony poza domem lub wykonując np. prace ogrodowe, ZUS może cofnąć przyznany wcześniej zasiłek chorobowy, a jeśli zasiłek został już wypłacony - zażądać zwrotu pieniędzy" - czytamy na fakt.pl.

Warto pamiętać, że o kontrolę może wystąpić także pracodawca.

