WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Przepisy

Przepisy Gwiazdy

Gwiazdy FIT

FIT Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 3 dzieciświętanewsroom 3 godziny temu Kordaszewska o tym, co kupić dziecku na święta. Wśród pomysłów "kamienie" W programie "Newsroom" WP pojawiła się Magdalena Kordaszewska, ekspert ds. zabawek i artykułów dla dzieci, która poradziła, co możemy podarować na święta najmłodszym. Wśród polecanych przedmiotów znalazły się puzzle, pluszaki i książeczki, ale także zabawki dla ciut starszych dzieci. - Świetnym pomysłem jest kupowanie dzieciakom zestawów naukowych. Są w nich odczynniki chemiczne, które są jak najbardziej prawdziwe, oczywiście okulary zabezpieczające. To bardzo dużo doświadczeń uczących magnetyzmu, podstaw chemii, fizyki - zachwalała Kordaszewska. Wspomniała także o "kamieniach", czyli kolorowych "kafelkach", które można rozłożyć w mieszkaniu i próbować chodzić tylko po nich, ćwicząc przy okazji równowagę. Rozwiń