WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda Artykuł Sponsorowany 2 godziny temu Korepetycje online w dobie koronawirusa Korepetycje to coraz powszechniejsza metoda wspierania procesu nauczania dzieci. Wielu rodziców decyduje się na opłacenie swoim pociechom dodatkowych zajęć, przyjmujących zazwyczaj formę zajęć indywidualnych. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiał klienta) Artykuł sponsorowany Dlaczego wybieramy korepetycje? Rodzice decydują się na to, by znaleźć dziecku korepetytora z różnych powodów. Czasem są to problemy w nauce, konieczność poprawy złych stopni w szkole, ale w niektórych sytuacjach rodzicom zależy na tym, aby dziecko poszerzało podstawową szkolną wiedzę, widząc w tym szansę na lepsze wyniki, co w przyszłości może zaowocować lepszą pracą czy dostaniem się na wymarzone studia. Bez względu na przyczynę, wybór korepetytora nie należy do kwestii prostych. Najłatwiejszym sposobem jest polecenie od innych osób, które już korzystały z usług danego nauczyciela. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Korepetycje w dobie epidemii koronawirusa W związku z panującą w Polsce sytuacją epidemiczną ciężko jest, aby korepetycje przyjmowały formę taką, jak dotychczas. Co prawda, w zasadzie nie ma przeciwwskazań, aby odbywały się one w sposób tradycyjny, oczywiście przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Jednak zakaz przemieszczania oraz obawa o zdrowie sprawiają, że zajęcia, jak wiele innych aspektów życia codziennego przenosi się do świata wirtualnego. Korepetycje w trybie on-line nie są rozwiązaniem nowym, ponieważ jego przejawy obserwowane były już przed epidemią. Np. w przypadku języków obcych doskonale sprawdzały się zajęcia organizowane przy pomocy Skype. Korepetycje angielski z native speakerem pozwalały na prowadzenie konwersacji, a tym samym wpływały korzystnie na rozwój słownictwa, osłuchanie z językiem, ale także sprawiały, że uczeń nabierał odwagi formułując samodzielne wypowiedzi.

W związku z wysokim ryzykiem zakażenia koronawirusem forma ta sprawdza się obecnie również w przypadku innych przedmiotów, chociaż należy podkreślić, że często jest to nie lada wyzwanie, wymagające od nauczyciela stosowania specyficznych metod nauczania. Brak bezpośredniego kontaktu może nieco skomplikować proces nauczania, co wiąże się z koniecznością dopasowania metod do utrudnionych warunków. Kreatywność i elastyczność to bardzo ważne cechy każdego nauczyciela. Coraz większą popularnością cieszą się także platformy edukacyjne oraz oferujące korepetycje on-line. Pozwalają one na komunikację pomiędzy osobami oferującymi usługi korepetytorskie oraz poszukującymi merytorycznego wsparcia i pomocy. Zaletą jest fakt, iż na platformie dostępnych jest wielu korepetytorów, co pozwala na wybór odpowiedniej osoby. Korepetycje sposobem wsparcia dla edukacji zdalnej Oświata w Polsce w ostatnich tygodniach przeżywa wręcz rewolucje. Zajęcia edukacyjne i dydaktyczne realizowane dotychczas w formie tradycyjnej z dnia na dzień musiały zostać zmodyfikowane tak, aby dopasować zajęcia do możliwości technicznych. Nie jest to łatwe zadanie, zważywszy na fakt, że nie wszyscy uczniowie posiadają dostęp do komputera oraz sieci Internet. Jest to dość poważny problem, który utrudnia prowadzenie zajęć w trybie rzeczywistym. Nauczyciele muszą zatem poszukiwać alternatywnych sposobów realizacji minimum programowego. Wielu rodziców ma świadomość, że tego typu nauka obarczona jest pewnym ryzykiem, a nie każde dziecko będzie potrafiło samodzielnie pokonać trudności. Bez nadzoru nauczyciela, który podczas lekcji na bieżąco weryfikuje wiedzę oraz stopień opanowania materiału, po powrocie do szkoły może okazać się, że nie wszyscy uczniowie opanowali materiał w stopniu wystarczającym do dalszej edukacji. Problem ten może okazać się szczególnie ważny w przypadku przedmiotów ścisłych. Świadomość ta sprawia, że część rodziców decyduje, aby w ramach wsparcia dziecka realizować korepetycje z matematyki, podczas których nauczyciel, mimo że za pośrednictwem urządzeń kształcenia na odległość, w sposób indywidualny wytłumaczy dziecku poszczególne zagadnienia.

Decyzja dotycząca rozpoczęcia nauki w formie korepetycji wspiera zarówno uczniów, jak i rodziców. Ci ostatni nie zawsze mają wystarczającą wiedzę oraz umiejętności, aby pomóc swojemu dziecku w odpowiednim stopniu opanować obowiązujący materiał. Ponadto, mimo panującej epidemii, wielu rodziców nadal wykonuje swoje obowiązki zawodowe i nie może zrezygnować z pracy, aby monitorować postępy dzieci. W takich przypadkach korepetycje doskonale wspierają proces nauczania, a zdalny korepetytor pełni rolę mentora, wspierając dziecko i służąc wiedzą. Korepetycje na platformie jak to działa? Osoby świadczące usługi korepetytorskie rejestrują się na portalu zamieszczają swoje ogłoszenia, informując użytkowników w zakresie jakich przedmiotów świadczą usługi. Ponadto, zamieszczając ofertę udostępniają także informacje dotyczące ceny, swojego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego. Informacje te pozwalają na wstępną weryfikację nauczyciela oraz dokonanie optymalnego wyboru. Co ważne, wiele platform pozwala na dodawanie opinii, które mogą pomóc w poszukiwaniach odpowiedniego nauczyciela. Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze