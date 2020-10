Koronawirus a ciąża. Ważne informacje dla przyszłych matek

Koronawirus a ciąża – co warto wiedzieć?

Dotychczas nie stwierdzono, aby zakażenie wirusem SARS-CoV-2 stwarzało zwiększone ryzyko poronień. Mimo to wystąpienie gorączki i infekcji stwarza ryzyko powikłań u kobiety, która spodziewa się dziecka. Może się zatem okazać, że zakażenie spowoduje przedwczesny poród, niską masę urodzeniową dziecka, niewydolność nerek, zespół rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego czy wystąpienia wad wrodzonych w pierwszym trymestrze.

Koronawirus niszczy łożysko?

Pojawiły się również badania nad wpływem koronawirusa na łożysko. COVID-19 może powodować nieprawidłowy przepływ krwi między łożyskiem a organizmem matki. To badanie było przeprowadzone na niewielkiej grupie ciężarnych kobiet. Pokazało ono, że działanie koronawirusa może prowadzić do wystąpienia nieprawidłowego poziomu tlenu w organizmie dziecka, a także niedoboru składników odżywczych potrzebnych do stabilnego wzrostu.