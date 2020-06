WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 ślubwesele Anna Podlaska 2 godziny temu Koronawirus a wesele. Goście masowo odmawiają przybycia. "Czasami w perfidny sposób" Branża weselna i przyszli nowożeńcy dopięli swego. Od 6 czerwca można organizować przyjęcia do 150 osób. Nie każdy z zaproszonych gości chce jednak uczestniczyć w imprezie, wymawiając się obawą zakażenia. – Był taki tydzień, że co chwilę dostawaliśmy wiadomości z odmową – mówi WP Kobieta Joanna Kotowska, która ślub bierze 19 czerwca. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Wesele po zniesieniu obostrzeń (Getty Images) Po zniesieniu obostrzeń na weselu można się bawić tak jak przed wybuchem pandemii. Liczba osób jest jednak ograniczona do 150, obowiązuje odpowiednie usadzenie gości na sali oraz reżim sanitarny w postaci dezynfekcji i odpowiedniego serwisu kelnerskiego. Nie trzeba jednak zakrywać ust i nosa. Wiele par młodych przystało na taką możliwość z zadowoleniem, nie spodziewało się jednak fali odmów ze strony gości. Dodatkowo dochodzi fakt, że ostatnio po jednym z wesel w Opocznie (Łódzkie), 11 gości zaraziło się wirusem COVID-19. To przyjęcie jest teraz na ustach wszystkich. "Trochę wieczorów przepłakałam" – Odczułam, że osoby, które nam odmówiły uważają, że skoro jest koronawirus to można po prostu nie przyjść, bez tłumaczenia się. To trochę mnie zabolało. Był taki tydzień, że co chwilę dostawaliśmy wiadomości z odmową. Trochę wieczorów przepłakałam. To boli, bo były to bliskie osoby – mówi WP Kobieta Joanna Kotowska, która wesele ma 19 czerwca. Tłumaczy, że od początku wiedzieli z przyszłym mężem, że ich ślub się odbędzie na zasadach narzuconych przez rząd, jakie by one nie były. - Nie chcieliśmy nic przekładać, mieliśmy dostosować się do wytycznych – dodaje. Podsumowuje, że z 80 osób które zostały zaproszone na uroczystość zdeklarowało się przybyć 43. Zaznacza, że choć weselnicy nie dopisali, przynajmniej z podwykonawcami nie miała problemu. – Wszyscy byli elastyczni i jeszcze przed odmrożeniem wesel dawali sygnały, że będzie można się dogadać. To nas zmotywowało – mówi Joanna Kotowska. Zobacz także: SIŁACZKI – program Klaudii Stabach. Sezon 2 odc. 1. Historie inspirujących kobiet W podobnej sytuacji jest Marta Pierzyńska, która zaprosiła na przyjęcie 120 osób. Ostatecznie na weselu ma się bawić 51. - Mieliśmy jedną sytuację, która nas szczególnie dotknęła. Rodzice chrzestni, którzy mieszkają za granicą odmówili nam przybycia powołując się na to, że mieszkają poza krajem. Później kilkakrotnie widzieliśmy ich w Polsce w odwiedzinach u wspólnych bliskich. To była najtrudniejsza sytuacja. Boli mnie to do dziś – tłumaczy przyszła panna młoda. Na pytanie, czy uważa, że jest w stanie zapewnić gościom bezpieczeństwo, odpowiada, że o to zadbała właścicielka obiektu. - Będzie pilnowała odpowiedniego usadzenia gości na sali, zadba o płyny dezynfekujące, plakaty informacyjne. Dodatkowo nie będzie słodkiego stołu oraz poczęstunku tradycyjnymi wędlinami. Takie dodatki będą przynosić do stołu kelnerzy w rękawiczkach – opisuje kobieta. Dodaje, że razem z mężem planują usadzić osoby w grupie ryzyka zakażenia w odpowiedniej odległości od pozostałych weselników. Chcą również, aby te osoby miały zapewnione maseczki. Pandemia nie zwalnia z bycia kulturalnym Słów krytyki wobec sposobu odmawiania przez gości przybycia na przyjęcie nie szczędzi Agnieszka Rąpała, która jest już po ceremonii ślubnej i weselu. Wyjaśnia, że początkowo na przyjęciu miało bawić się 250 osób. Tę liczbę ograniczyli do 150, zgodnie z wytycznymi. Dodatkowo stworzyli listę osób rezerwowych. Jeżeli rodzina odmówi, na ich miejsce mieli przyjść między innymi znajomi. W dniu wesela okazało się, że choć część gości potwierdziła przybycie, nie było ich 13 czerwca na sali i w kościele. – Siedmioosobowa rodzina po prostu nie przyszła. Bez uprzedzenia. To nas zabolało. Była to odmowa w perfidny sposób. Wcześniej też byliśmy informowani o tym, że ktoś nie przyjdzie, ale to zachowanie było niekulturalne. Sam fakt, że nie chcieli przyjść nas nie boli, ale to, że nie odezwali się słowem – mówi Agnieszka Rąpała. Dodaje, że w czasie pandemii powinno się zwracać większą uwagę na ten problem. - Gdybyśmy otrzymali wcześniej informację, że siedem osób nie przyjdzie, moglibyśmy zaprosić większą liczbę znajomych. Oni chętnie by się z nami pobawili, a tak nie mieli takiej możliwości, z powodu obostrzeń – dodaje. Ekspertka od etykiety, Irena Kamińska-Radomska wyjaśnia, że nadzwyczajna sytuacja powinna wręcz uczyć nadzwyczajnej kultury. – Jeszcze bardziej powinniśmy myśleć o sobie nawzajem. Jeżeli ktoś nie zamierza przybyć na wesele, powinien niezwłocznie powiadomić narzeczonych, ponieważ po ich stronie lub ich rodziców są koszty. Czy ktoś się pojawi czy nie, trzeba zapłacić – mówi Irena Kamińska-Radomska, mentorka Projektu Lady. Wyjaśnia, że każdy normalny człowiek zrozumie uzasadnienie: bardzo mi przykro, ale mam chorego w domu lub sam jestem chory i nie przybędę na przyjęcie. – Mało tego, można wysłać życzenia, drobny prezent, mimo że się nie było na weselu. Nie trzeba wszystkiego kalkulować. Taka osoba będzie miło zapamiętana – mówi trenerka i wykładowczyni etykiety w biznesie. "Wesela są potencjalnym ogniskiem rozprzestrzeniania się koronawirusa" Mikrobiolog Tomasz Wołkowicz wyjaśnia, że wirus szybko nas nie opuści, a luzowanie obostrzeń nie jest do końca rozsądne. – Na jesieni spodziewana jest druga fala zachorowań, nie wiadomo jednak, czy do tego czasu wyjdziemy z pierwszej – zauważa. Ekspert dodaje, że im większe przyjęcie weselne, tym większe ryzyko zakażenia ponieważ spotykają się ludzie z różnych zakątków Polski, czy Europy. – Czasy nie są normalne, ale dużo osób próbuje normalnie żyć. Czasami to się kończy dobrze, a czasami źle. Myślę, że w trosce o bliskich, dla spokoju ducha, można kontakty z innymi, po weselu ograniczyć. Lobbowałbym za własną oceną sytuacji – podsumowuje mikrobiolog.