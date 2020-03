WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 1 koronawirus Anna Podlaska 3 godziny temu Ślub i wesele w cieniu koronawirusa. "Moi goście boją się zarażenia" Wraz ze wzrostem liczby zarażonych koronawirusem w Polsce, rośnie obawa przyszłych par młodych, czy ich ślub i wesele się odbędą. – Czuję się tragicznie, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Mam wymioty i całkowity brak apetytu. Boję się, że w mojej okolicy, w dniu wesela, będzie kwarantanna – mówi Weronika, która ślub ma zaplanowany na 18 kwietnia. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Koronawirus a ślub i wesele. Przyszłe pary młode boją się, że goście nie zjawią się na przyjęciu (Pixabay.com) – Koronawirus to realne i globalne zagrożenie. Wolimy zapobiegać niż leczyć. Podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych – poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Przyszłe pary młode obawiają się, że sytuacja może jednak ulec zmianie i podobnie jak we Włoszech, rząd sięgnie po bardziej drastyczne środki ostrożności, odwołując m.in. śluby i pogrzeby. "Nie mogę spać, jeść, funkcjonować" – Tyle pieniędzy, nerwów, stresu, pracy, przygotowań, związanych z weselem ma pójść na marne? – pyta retorycznie 28-letnia Weronika. Jej przyjęcie ma się odbyć 18 kwietnia w Lwówku Śląskim, 160 km od Drezna. – Rozmawiałam z usługodawcami i właścicielem sali. Prosili o spokój. Mówili, że nie odwołają przyjęcia. Ale jeżeli będzie wprowadzona kwarantanna w regionie, to nie będą mieli nic do gadania – opowiada. Zaznacza, że z powodu tych obaw ma biegunkę, wymioty i ogromnie się stresuje. – Mój narzeczony prosi, aby nie panikować. Nie chce nawet ze mną o tym rozmawiać. Denerwuje go, że to miał być najważniejszy dzień w naszym życiu. A teraz ja nie mogę spać, jeść i funkcjonować. Moja mama, która pracuje w służbie zdrowia mnie uspokaja. Ale dalsza rodzina zastanawia się czy przyjechać na uroczystość – dodaje 28-latka. Podkreśla, że osobiście najbardziej boi się o dziadków, którzy są w grupie ryzyka. Na przyjęciu u Weroniki miało być 150 osób, 20 już zrezygnowało, osiem par się zastanawia czy przybyć na uroczystość. W Holandii walczą o prawa "sexworkerów". Polskie prostytutki z tego kpią – Przypominam, że organizacja przyjęć weselnych to odpowiedzialność pary młodej i rodziny, a nie Kościoła – mówi ks. Przemysław Śliwiński z Archidiecezji Warszawskiej. – Na ten moment w Polsce nie ma zarządzenia, który zakazuje organizacji ślubów, ani zgromadzeń prywatnych. Przeżywamy teraz Wielki Post. Wierzący w tym czasie nie organizują przyjęć i z reguły nie zawierają ślubów. Najwcześniej po Wielkiej Nocy zaczynają się ceremonie – dodaje. "Część gości wybiera się z Niemiec samochodem" Z dużym spokojem do tematu podchodzi Amanda Zajączkowska, której przyjęcie odbędzie się 25 kwietnia w Warszawie. Ze 100 osób zaproszonych na wesele już teraz wiadomo, że część nie przybędzie, bo są z zagranicy. – Przyjaciel z USA prawdopodobnie nie przyleci. Obawia się, że odwołają loty lub utknie w Polsce, gdyby zamknęli granice. Rodzina z Holandii i Niemiec również ma obawy przed lotem, jak i zarażeniem – mówi w rozmowie z redakcją WP Kobieta Amanda. – Część rodziny z Niemiec wybiera się na moje przyjęcie samochodem – dodaje. Podkreśla, że większość gości potwierdziła przybycie, ale nie będzie miała pretensji, jeżeli odwołają swój udział nawet z dnia na dzień. – Na weselu będą osoby starsze, jak i małe dzieci. Z obawy o ich zdrowie lepiej, aby ludzie chorzy lub z podejrzeniem zakażenia po prostu nie przyjeżdżali. Póki co, nikt z podwykonawców, od fotografa po właścicieli sali, nie zrezygnował – tłumaczy. Pozytywnie stara się myśleć też Paulina Wołek, która za mąż wychodzi 27 czerwca. – Mam nadzieję, że wesela nie zostaną odwołane decyzją rządu. Dla mnie byłaby to ciężka sytuacja. Każda para młoda chce, aby jej ślub i wesele były wyjątkowe – tłumaczy 25-latka, która jest również właścicielką sali weselnej Lipowe Siedlisko. – Rok 2020 jest w branży rokiem powodzenia. To tak zwana szczęśliwa liczba. Wiele osób rezerwowało przyjęcia specjalnie na ten rok. Terminy w salach weselnych na 2020 bardzo szybko się rozchodziły – dodaje. W szczególności oblegana była data 08.08.2020, bo ósemka to znak nieskończoności. Rezygnacja z wesela w związku z koronawirusem Niektórzy właściciele sal myślą jednak o ewentualnych konsekwencjach epidemii. – Na razie nikt nie dzwonił i nie rezygnował z wesela. Problem jednak jest inny. W związku z koronawirusem mogą wzrosnąć ceny, wówczas my jako sala weselna będziemy rozważać podniesienie kosztów usługi – mówi menadżer sali w Sulejowie w województwie mazowieckim. Z kolei Michał Grabiński, reprezentujący warszawski "Park na Wojskiego", mówi, że w ich umowach ceny już są zakontraktowane, więc nie wzrosną, ale z pewnością w przyszłym roku będzie trzeba się liczyć z podwyżką. – To jest właśnie ten czas, że umowy się sprawdzają. W sytuacji, którą mamy, okaże się czy zrobiliśmy dobrze – ocenia Valentina Pokrovskaya, konsultantka ślubna i organizatorka wesel międzynarodowych. I doradza, że już na tym etapie warto przyjrzeć się umowie i porozmawiać z zatrudnionymi usługodawcami. "Branża weselna wstrzymała oddech" Ekspertka wyjawia, że branża weselna wstrzymała oddech w związku z koronawirusem. – W kuluarach mówi się o problemie, jest on poważny, ale głośno nikt jeszcze nie sieje paniki. Panika nie jest potrzebna. Aktualnie rozmawiamy z klientami o ryzyku i o możliwości zabezpieczania się na wypadek odwołania z różnych stron, gości lub podwykonawców – tłumaczy w rozmowie z redakcją WP Kobieta wedding plannerka. – Wielu fotografów czy ekip wideo jeździ po całym świecie. Są obawy, że wylecą, ale nie wrócą, bo rejon zostanie objęty kwarantanną. To oznacza ryzyko, że nie będą mogli wykonać zlecenia w Polsce – słyszymy. Konsultantka ślubna uspokaja również, że w tym momencie nie ma sensu odwoływanie przyjęcia. – Nie obowiązuje zasada "siły wyższej" i za takie odwołanie są kary – mówi Valentina Pokrovskaya. Ekspertka podkreśla jednak, że młode pary i tak najbardziej boją się, że ich goście się nie zjawią. Część z zaproszonych nie potwierdza przybycia i zostawia podjęcie decyzji na ostatnią chwilę. – Osoby, które mają już rezerwacje w hotelach nie odwołują. Reszta patrzy, co będzie się działo – ocenia nasza rozmówczyni. W Polsce na dzień 10 marca, na godzinę 16:00 jest 20 potwierdzonych przypadków koronawirusa. Resort zdrowia codziennie aktualizuje te dane. O pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego wirusem SARS-CoV-2 poinformował 4 marca. Był to mężczyzna, który przyjechał z Niemiec autokarem. Aktualnie ponad 1000 osób objęto kwarantanną, a ponad 7000 przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.