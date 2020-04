WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Koronawirus izoluje społecznie. Psycholog Agata Rakfalska-Vallicelli radzi, co powinniśmy zrobić Psycholog Agata Rakfalska-Vallicelli mieszka na co dzień w Modenie. W dobie epidemii koronawirusa pomaga radzić sobie z lękiem. Ekspertka... ale także przed spotkaniem innych ludzi No bo dzisiaj się uciekamy przed przed sobą Jesteśmy w pewien sposób dla siebie wrogami będzie taki lek że będziemy się bawi po prostu drugiego człowieka z nami nie na miesiące to przez lata tak i to są tak dokładnie to takie sytuacje bardzo indywidualne są osoby które reagują na stres stając się za nami mają różne fobie są osoby które są bardziej obsesyjne czy robią się na przykład jeszcze bardziej jeszcze bardziej chcą kontrolować rzeczywistość i są osoby które zostają paranoiczne Czyli po prostu nagle wszyscy są wrogami koledzy w pracy mój szef wszyscy spiskują przede mną przede mną przeciwko mnie i to jest okropne bo wtedy tworzy się taka no po prostu I i to tworzy taką społeczną fobia jeszcze większą fajnie zdaniem dużo będzie takich osób które będą się bały właśnie później wychodzić jaki to jest odsetek społeczeństwa powiedzieć Ja zawsze jadę w ciągu tych tygodni właśnie będąc na izolacji pracuje w ten sposób żeby przeciwdziałać żeby był to jak najniższy procent więc dużo zależy od nas Ja natomiast mówię że jak tylko widzimy że to się dzieje że od razu zgłosić się do psychologa i teraz jest bardzo dużo kolegów też w Polsce którzy pracują online i im szybciej się zgłosimy te efekty tego stresu pourazowego to będą szybciej niwelowane jaka będzie przyszłość czy władze Już mówią uprzedzają was Jak długo epidemia może jeszcze potrwać na jaki okres jeszcze taki izolacji kwarantanny musicie się przygotować na pewno nas to się zaczęło szkoły zamknięte od 23 lutego on już mamy ponad miesiąca jeszcze będzie trwało do końca na pewno do końca kwietnia więc ma 2 miesiące do szkoły zamknięte natomiast jaka będzie przyszłość Ciężko powiedzieć i to co ja myślę Auchan z takiego właśnie psychologicznego punktu widzenia nie czekajmy na koniec bo to jest jakby jakby to miało się jutro skończyć i ja też tego doświadczyłam po pierwszym tygodniu kiedy myślałam że okej tydzień wakacji wrócimy dzieci do szkoły a tutaj jeszcze kolejny kolejny kolejny i Najważniejsze jest to żeby na koniec tej sytuacji tylko teraz już coś robić aktywnie żebym się sobie okej gdyby ta sytuacja Mam Miały zostać jeszcze przez kolejny rok gdzie naprawdę nie mogłabym robić tego co do tej pory robiłam jak jak tej sytuacji przystosować dzisiaj żeby móc przetrwać ten polega na