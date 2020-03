Koronawirus na świecie. Czy Wielkanoc 2020 odbędzie się w innym terminie?

Wielkanoc 2020 w innym terminie – tegoroczne zmiany

Coroczne celebrowanie Wielkanocy jest najstarszym tradycyjnym świętem chrześcijańskim. Zgodnie z kalendarzem, Wielkanoc 2020 odbędzie się 12 kwietnia , jednak coraz więcej osób zastanawia się czy dojdzie do zmiany terminu. Jak się okazuje, Dekret Kongregacji stanowi, że Wielkanoc nie może być przeniesiona na inny dzień . Jednak tegoroczne zmiany obejmują inne obrządki charakterystyczne dla tego Święta. Prawdopodobnie zostanie przeniesiona Msza Święta Krzyżma sprawowana w Wielki Czwartek – w końcu wychodzenie z domu w obecnej sytuacji jest niewskazane.

Wielkanoc 2020 w innym terminie – co ze święconką?

Zgodnie ze wspomnianym Dekretem Wielkanoc 2020 nie zostanie przełożona na inny termin, to jednak mimo wszystko niektóre typowe zwyczaje zostaną ograniczone. Dotyczy to przede wszystkim święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Biskupi zachęcają do korzystania z możliwości adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim, ale kościoły nie powinny organizować święcenia pokarmów w świątyniach i przy krzyżach. Dodatkowo w Dekrecie dotyczącym Wielkanocy 2020, widnieje zapis, że wszelkie procesje prowadzone podczas świątecznych obchodów mogą zostać przeniesione na wrzesień.