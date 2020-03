Koronawirus w Polsce i na świecie. Akcja "LOT do domu"- zobacz, jak wrócić do kraju

Rząd chcąc zminimalizować ryzyko kolejnych zakażeń koronawirusem, zadecydował o zamknięciu granic. Nie oznacza to jednak, że rodacy przebywający za granicą nie będą mogli wrócić do kraju, ponieważ jednocześnie został uruchomiony program "LOT do domu". Zobacz, na czym polega wdrożona akcja.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Koronawirus. Akcja "LOT do domu" pozwoli na sprowadzenie Polaków do kraju. (flickr.com, Fot: dreamcatcher-68)