Koronawirus w Polsce. Jakie leki mogą być skuteczne w walce z zakażeniem?

Skupienie lekarzy i badaczy zarówno z Polski, jak i z innych krajów, kręci się wokół koronawirusa. Szukają odpowiedniego leku, a także szczepionki, która mogłaby ochronić przyszłe pokolenia przed groźnymi skutkami SARS-CoV-2. Jakie leki badacze obecnie testują?

Jakie leki na koronawirusa są testowane?

Koronawirus a lek na malarię

Jak się okazuje, lekiem wspomagającym leczenie zakażeń koronawirusem, jest chlorochina . Do tej pory była stosowana jako lek przeciwmalaryczny, ale z uwagi na zdolność do hamowania układu odpornościowego , cholorchina wykorzystywana jest także do leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów. Stosowanie tego konkretnego leku u osób z koronawirusem może zmniejszyć śmiertelność pacjentów nawet o 30%. Jednak podanie chlorochiny musi być uzasadnione stanem chorego, ponieważ jako środek wspomagający może też zaszkodzić .

Koronawirus a leki na HIV

Koronawirus a lek na ebolę

Ramdesywir to lek stosowany przy eboli – również został zbadany przez naukowców pod kątem wspomagania walki z koronawirusem. Jak się okazuje, może on być najbardziej obiecującym związkiem do leczenia zakażeń. Choć badania ramdesywiru są niezwykle interesujące, to jednak wciąż jest mało informacji na temat bezpieczeństwa podczas jego stosowania. Dodatkowo badania zostały przeprowadzone na małej próbie, więc trudno oszacować jego realną skuteczność.