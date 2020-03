Koronawirus w Polsce. Wprowadzony stan epidemii oraz zwiększona kara za złamanie kwarantanny

Co oznacza wprowadzenie stanu epidemii w Polsce?

Ogłoszenie staniu epidemii w Polsce pozwala Radzie Ministrów określić specjalnym rozporządzeniem zagrożony obszar i kilka rodzajów stref. Mogą to być tzw. strefy zero, czyli obszary, na których wystąpiły stany epidemii bezpośrednio wokół ogniska wirusa. Tym samym, władze mogą zakazać chorym lub podejrzanym o zakażenie koronawirusem opuszczania stref zero. Oprócz tego stan epidemii pozwala także na wprowadzenie czasowego ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się i funkcjonowania instytucji/zakładów pracy.